العراق.. موجة حر تاريخية تصل للـ50 مئوية

مع بداية الأسبوع القادم، ستعرف درجات الحرارة ارتفاع كبير في عموم المناطق العراقية، حيث تشير النماذج العددية إلى احتمالية عالية لأن تصل درجات الحرارة لأرقام قياسية و تاريخية لم تسجلها من قبل

درجات حرارة خمسينية في أغلب المدن بما فيها بغداد

أن تُسجل بعض مناطق العراق درجة حرارة 50 قد يعتبر أمر طبيعي خلال فصل الصيف، لكن المختلف هذه المرة هو اتساع رقعة المناطق التي ستسجل ال 50 مئوي، وأيضا الأخطر هو أن بعض المناطق ستسجل درجات حرارة في منتصف الخمسينات تحت الظل، وهو ما يعتبر سابقة وحدث شديد الندرة

كما يتوقع أن تسجل العاصمة بغداد بداية الأسبوع القادم درجات حرارة تتعدى ال 50 مئوي لعدة أيام متتالية، فيما تسجل البصرة 53 درجة مئوية

ولن تكون المنطقة الشمالية بمنأى عن هذه الأجواء الشديدة الحرارة، حيث ستسجل العديد من مناطق كركوك وأربيل ونينوى درجات حرارة خمسينية يومي الأحد والاثنين، كما لا يستبعد أن تسجل مدينة الموصل 50 درجة مئوية يوم الاثنين