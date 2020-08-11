العراق من أقل الدول سلمية بعد سوريا وافغانستان

(المستقلة)..أعلن معهد الفكر الدولي للاقتصاد والسلام، في تقرير له، أن العراق جاء في المرتبة الثالثة قبل الأخيرة كأقل الدول سلمية لعام 2020.

وترتيب العراق هو 161 من أصل 163 دولة في جدول السلمية. وفي المرتبة التي تلي العراق جاءت سوريا، ثم أفغانستان.

أما أكثر الدول سلمية، فكانت إيسلندا ثم نيوزيلندا والبرتغال النمسا. وعربيا وصلت قطر للمركز الأول بعدها الإمارات وسلطنة عمان.

ويعتمد المؤشر في تقييمه للدول على مؤشرات الأمن والأمان، والصراع المحلي والدولي.

المصدر: سبوتنيك عربي