العراق : منع التجمعات الدينية والتنقل بين المحافظات حتى 25 مارس

المستقلة /قررت خلية الأزمة في العراق، منع الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة، وكذا منع التنقل بين المحافظات حتى يوم 25 مارس/ آذار الجاري.

وأوقفت خلية الأزمة، اليوم الجمعة، دخول الوافدين من غير العراقيين من قطر وألمانيا.

ووجهت الخلية الوزارات والمؤسسات الحكومية بمنع إيفاد موظفيها بالوقت الحاضر، مع إعادة فتح المطاعم لخدمة التوصيل المنزلي فقط.

وبلغ إجمالي عد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العراق، 68 حالة، بحسب آخر بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة والبيئة.