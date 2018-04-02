(المستقلة)… كشفت صحيفة العربي الجديد القطرية، ان العراق لم يتسلم لغاية الان دولاراً واحداً من تعهدات مؤتمر الكويت، فيما اكدت ان الحكومة العراقية وزعت استمارات على الدول المتعهدة بالمؤتمر لغرض تأصيل الموضوع والبدء بوضع خطة للإعمار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله ان “العراق لم يتسلم حتى اليوم دولاراً واحداً من تعهدات الدول التي شاركت في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، على رغم مرور شهرين على انعقاده، والجهد الكبير الذي بذلته السفارات والبعثات العراقية في تلك الدول أخيراً، باستثناء مساعدات جمعيات كويتية وقطرية في مجالات التعليم والصحة في الفلوجة والموصل ومناطق أخرى صُنفت منكوبة”.

وعزا المصدر سبب ذلك الى “جوانب فنية وأمور أخرى تتعلق بظروف تلك الدول أيضاً”، موضحا ان “الحكومة العراقية اكدت أنها وزعت استمارات على الدول المتعهدة في مؤتمر الكويت لغرض تأصيل الموضوع والبدء بوضع خطة للإعمار”.

وتابع أن “أغلب الدول تراجع تفاعلها وهناك فتور في الموضوع”، موضحا ان “العراق يسعى حالياً لتبيان مواقف تلك الدول النهائية، ومعرفة ما إذا كانت ستلتزم بوعودها أم لا”.

يُشار إلى أنَّ “مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق”، استضافته الكويت بين 12 و14 من شباط الماضي، وعُقد بمشاركة 76 دولة ومنظمة دولية وإقليمية و51 من الصناديق التنموية و107 منظمات محلية وإقليمية ودولية غير حكومية، فضلاً عن 1850 جهة مختصة من القطاع الخاص، في سبيل تحصيل المساهمات والمساعدات اللازمة لإعادة إعمار العراق، وتمكن من جمع مبالغ بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار أميركي.(النهاية)