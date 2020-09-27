العراق للأوراق المالية: ارتفاع عدد الأسهم المتداولة وقيمتها خلال الأسبوع الماضي

المستقلة / – أعلن سوق العراق للأوراق المالية، عن ارتفاع عدد الأسهم المتداولة وقيمتها خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير له اطلعت عليه المستقلة اليوم الاحد، إن “عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 45 شركة من اصل 105 شركة مدرجة بالسوق ولم يتم تداول 37 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع فيما يستمر ايقاف تداول الاسهم على 23 شركة لعد تقديم الافصاح.

وأضاف السوق، أن “عدد الأسهم المتداولة بلغت 25.020 مليار سهم بارتفاع بلغ 207% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 24.105 مليار دينار بارتفاع بلغ 224.8% قياسا بالأسبوع الذي سبقه تحققت من خلال 2236 صفقة”.

وأشار إلى، أن “مؤشر الأسعار المتداولة اغلق على ISX60 على 477.74 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.2% عن اغلاقه في الاسبوع الذي سبقه”.

وبلغ اسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي 827 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 596 مليون دينار من خلال تنفيذ 182 صفقة على اسهم 10 شركات، في حين بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 796 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 383 مليون دينار من خلال تنفيذ 79 صفقة على اسهم 10 شركات”.

وتم خلال الاسبوع الماضي اطلاق التداول على اسهم شركة مدينة العاب الكرخ السياحية، فيما تم اطلاق ايضا التداول على اسهم شركة زين العراق الاسلامي .

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والايداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لأطلاق نظام التداول عبر الانترنيت للمستثمرين, وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من الاحد الى الخميس, ومدرج فيه 105 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتامين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.