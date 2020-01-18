العراق .. فريق ايطالي يكتشف موقع اثري نادر يعود لعصر سرجون الثاني. صور

المستقلة / متابعة /- عثر فريق ضم علماء آثار إيطاليين وأكرادا على 10 نقوش صخرية “نادرة” على ضفاف قناة مائية بشمال العراق تعود إلى عصر سرجون الثاني، ملك آشور الذي عاش في القرن الثامن قبل الميلاد.

وذكرت صفحة المتحف العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” ، ان الفريق الأثري المشترك على هذه النقوش قد عثر في بلدة فايدة التي تقع في محافظة دهوك بكردستان العراق بالقرب من الحدود التركية.

وهذا الموقع الأثري ظل مغلقا لما يقرب من نصف قرن بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة.

ونشرت صفحة “المتحف العراقي صورا” للكشف الأثري الهام: