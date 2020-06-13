العراق : فتح حظر التجوال الجزئي من 5 فجرا الى 6 مساءا ابتداءً من غد الأحد

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة، تطبيق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بحظر التجوال الجزئي ابتداءً من غد الأحد، فيما توعدت المخالفين للإجراءات الوقائية بعقوبات صارمة.

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم السبت إن”التوصيات بشأن حظر التجوال أعدت من وزارة الصحة وعرضت على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في الاجتماع السابق، وتمت الموافقة على تطبيق الحظر الجزئي ابتداءً من غد الأحد”.

وأضاف أن”الحظر سيفتح من الساعة الخامسة صباحاً والى الساعة السادسة مساءً”، لافتاً إلى أن “التوصيات ركزت على الإجراءات التي تحد من انتشار المرض ،لاسيما ارتداء الكمامات”.

وأشار الجميلي إلى أن”التعليمات ألزمت بمنع التجمعات العشائرية والدينية والاجتماعية، فضلاً عن تحديد عدد الركاب في السيارات حسب حجم العجلة، وكذلك تحديد عدد المراجعين للمحال التجارية وفق مساحة المحل، بحيث لكل شخص متر مربع واحد ، مع إلزام المتواجدين في المحل بارتداء الكمامات واستخدام المواد المعقمة”.

وأوضح أنه”سيتم فرض غرامات وعقوبات صارمة ومساءلات قضائية بحق كل من يخرق التعليمات الصحية، لاسيما التجمعات وفق المادة 368 من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل”.

وتابع الجميلي أن”هذه الإجراءات ستشمل بغداد وجميع المحافظات”، مبيناً أن”هناك قراراً سابقاً من اللجنة العليا للصحة والسلامة سمح للمحافظات بتشديد الإجراءات عندما تكون هناك ضرورة وحسب الموقف الوبائي ، بحيث لا يجوز أن تكون الإجراءات أخف من التي تصدرها اللجنة العليا”.( النهاية)