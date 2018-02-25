العراق عند “‭B-/B‬” في التصنيف الائتماني

(المستقلة)… اعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني اليوم الاحد إنها أكدت تصنيف العراق عند B-/B مع نظرة مستقرة.

وأشارت الوكالة في بيان لها بحسب”رويترز”، ان “العراق صنف عند B-/B مع نظرة مستقرة، مشيرا الى أن النظرة المستقرة تعكس التوقعات بأن يكون العجز المالي متواضعا خلال السنوات القليلة القادمة”.

وأضافت الوكالة، أنها “تتوقع تعرض آفاق نمو اقتصاد العراق إلى ضغوط جراء التوترات السياسية في الداخل وحصص الإنتاج المفروضة بموجب اتفاق أوبك والقيود على الإنفاق الحكومي، متوقعة الى ان نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق 1.9 بالمئة في عام 2018 تماشيا مع تخفيضات الإنتاج في 2017-2018 قبل أن يرتفع 2.5 بالمئة في 2019 مع تعافي إنتاج النفط”. (النهاية)