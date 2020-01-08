العراق على موعد مع امطار وانخفاض بدرجات الحرارة

العراق على موعد مع امطار وانخفاض بدرجات الحرارة

المستقلة / توقعت هيأة الأنواء الجوية، والرصد الزلزالي، الأربعاء، أن الطقس سيكون غائم مع سقوط امطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة في البلاد.

وقالت الهيأة في بيان لها إن “طقس اليوم الأربعاء، سيكون غائم جزئي مع تساقط لأمطار متفرقة تكون رعدية احياناً وتصاعد للغبار، ورياح معتدلة للسرعة في المناطق العراق الثلاث الوسطى والشمالية والجنوبية”.

وبينت أن “الطقس، يوم غد الخميس، سيكون غائم جزئي مع سقوط زخات مطر خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة بالمناطق الوسطى والشمالية الجنوبية”.

وأشارت الهيأة إلى أن “الرياح الجنوبية الشرقية ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة”.

ولفتت إلى ان “طقس يوم الجمعة المقبل، سيكون غائم جزئي مع تساقط خفيف للأمطار ورياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة”.