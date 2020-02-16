العراق على موعد لعقد مؤتمر عالمي لإعادة الإعمار والتنمية

المستقلة … دعا وزير الخارجية العراقي، محمد الحكيم، الاحد، شركات الاستثمار القبرصيّة للعمل في العراق.

وقال بيان عن مكتب الحكيم تلقته “لاخبارية”، إن الأخير “بحث مع نيكوس خريستودوليدس وزير الخارجيّة القبرصيّ آفاق الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين عبر توقيع عدد من مُذكّرات التفاهم، وتفعيل مُذكّرة التفاهم للمُشاوَرات السياسيّة بين العراق وقبرص”.

اقر المزيد : المحكمة الاتحادية ترد دعوى وزير ومدير مديرية في حكومة اقليم كردستان

وأوضح ان “الجانبين بحثا الإسراع في عقد المؤتمر العالميّ لإعادة الإعمار والتنمية في العراق”.

وأعرب الوزير الحكيم، بحسب لبيان، عن “تطلّع بغداد لتحقيق تعاون اقتصاديّ، داعياً شركات الاستثمار القبرصيّة للعمل في العراق، وخاصة في مجالات البناء، والإسكان، والبنى التحتـيّة”.

ووجه الدعوة لنظيره القبرصيّ لـ”زيارة العراق في إطار تعميق العلاقات بين بغداد ونيقوسيا”.