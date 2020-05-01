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أفاد تقرير لوكالة “رويترز”، بإن العراق سيواجه صعوبات في خفض إنتاج النفط الذي أفضى إليه اتفاق منظمة “أوبك” الأخير.

وقالت مصادر عراقية للوكالة، إن “العراق سيواجه صعوبات لخفض إنتاج النفط بمعدل قياسي قدره مليون برميل يوميا أو 23%، اعتبارا من مايو/ ايار، في إطار اتفاق أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين”.

وأضافت أن “بغداد لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية بشأن أماكن التخفيضات”.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول “كبير” بشركة نفط البصرة قوله: “نسعى للتوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج بدون أن تترتب أعباء مالية على العراق، وتركز محادثاتنا على كمية الخام التي يتعين على كل شركة خفضها والجدول الزمني”.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة النفط سعيها للتفاوض مع الشركات الأجنبية العاملة في العراق لخفض تكاليف انتاج النفط.