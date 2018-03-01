العراق سيشارك في معرض القاهرة الدولي للتجارة

( المستقلة ) … أعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية أنها استكملت توجيه الدعوات الرسمية لكافة الوزارات والهيئات والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة للمشاركة في الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي خلال الفترة من 14 – 23 آذار المقبل.

ونقل بيان لوزارة التجارة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الخميس ، عن مدير عام الشركة هاشم محمد حاتم قوله “بأن مشاركة العراق تأتي على أساس التواصل مع الاشقاء في مصر من خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي”.

وأضاف، أن “القطاعات التي ستشارك في هذه الدورة شملت القطاعات التجارية والصناعية وكذلك الشركات النسيجية والصوفية والجلدية والصناعات القطنية والمعروضات تشمل السجاد بأنواع واحجام مختلفة والمنتجات الجلدية الرجالية والنسائية والمنتجات القطنية التي تدخل في المجال الطبي ونماذج من التمور العراقية”.

وأشار حاتم الى، إن “إقامة مثل هكذا محافل اقتصادية سيسهم في تشجيع تبادل الفرص الاستثمارية بين الدول المشاركة فضلا عن تعاونها اقتصاديا في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والتعرف على المنتجات المتنوعة لتلك البلدان”.