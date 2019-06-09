(المستقلة) … أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية هالة زواتي، أن العراق سيبدأ بتزويد الأردن بنصف مليون طن يومياً من النفط الخام من مصفاة بيجي إلى مصفاة الزرقاء.

وقالت زواتي في تصريح لصحيفة “البيان” الإماراتية تابعته (المستقلة) اليوم الاحد ، إن “الأردن سيشتري النفط الخام العراقي لتلبية جزء من احتياجاته السنوية، وبما لا يزيد على 10 آلاف برميل يومياً تشكّل 7% من احتياجات المملكة، على أساس معدل سعر خام برنت الشهري بحسم فرق كلف النقل وفرق المواصفات، ومقدارها 16 دولاراً للبرميل الواحد”.

أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية هالة زواتي، اليوم الأحد، أن العراق سيبدأ بتزويد الأردن بنصف مليون طن يومياً من النفط الخام من مصفاة بيجي إلى مصفاة الزرقاء.

وقالت زواتي في تصريح لصحيفة “البيان” الإماراتية، إن “الأردن سيشتري النفط الخام العراقي لتلبية جزء من احتياجاته السنوية، وبما لا يزيد على 10 آلاف برميل يومياً تشكّل 7% من احتياجات المملكة، على أساس معدل سعر خام برنت الشهري بحسم فرق كلف النقل وفرق المواصفات، ومقدارها 16 دولاراً للبرميل الواحد”.