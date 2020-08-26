العراق سادسا عالميا كأكبر منتج للنفط وخامس اكبر احتياطي في العالم

(المستقلة)… كشف موقع INN الاستثماري البريطاني ان العراق يحتل المرتبة السادسة عالميا كأكبر منتج للنفط اضافة الى انه صاحب خامس اكبر احتياطي للخام في العالم.

وقال الموقع في تقرير له اليوم الاربعاء ان “العراق احتل المرتبة السادسة عالميا باكبر انتاج للنفط بالعالم خلال عام 2019 حيث بلغ انتاجه 4.700.000 مليون برميل يوميا”، مبينا ان “امريكا احتلت المرتبة الاولى تلتها السعودية ثانيا ومن ثم جاءت ثالثا روسيا وبعدها جاءت كندا رابعا والصين خامسا “.

واضاف ان “العراق تمكن من رفع انتاجه النفطي عام 2017 الا انه بقي بعد ايران التي احتلت الاخيرة المرتبة السادسة ليزيد العراق انتاجه عام 2018 ويبلغ 4.616.000 مليون برميل يوميا ليزيح ايران ويحتل المرتبة السادسة كاكبر منتج للنفط بالعالم، ليرفع بعد ذلك انتاجه عام 2019 الى 4.700.000 مليون برميل يوميا”.

واشار الى ان “العراق يحتل المرتبة الخامسة عالميا باكبر احتياطي بالعالم حيث بلغت هذه الاحتياطيات عند 144 مليار برميل”، مشيرا الى ان “هذه الاحتياطيات تمثل 18% من احتياطيات الشرق الاوسط وتقريبا 9% من الاحتياطيات العالمية للنفط”.

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