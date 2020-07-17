العراق : رفع الحظر كليا بعد عيد الأضحى

قررت السلطات العراقية الخميس، رفع حظر التجوال بشكل كامل بعد عيد الأضحى، فيما أكدت تقليصه خلال الأيام الحالية.

وقالت اللجنة في بيان صحفي: “تقرر إعادة فتح المولات مع الالتزام بالشروط الوقائية مع تقليص حظر التجوال من التاسعة والنصف مساء لغاية السادسة صباحا”.

كما تقرر وفقا للبيان، إعادة فتح المطارات بدءا من الثالث والعشرين من الشهر الحالي وفتح منافذ المنذرية وسفوان والشيب أمام التبادل التجاري.

ووجهت اللجنة العليا هيئة الإعلام والاتصالات بـ”الطلب من المؤسسات الإعلامية بتكثيف حملات التوعية والالتزام الصارم بالوقاية وفكرة التعايش مع الوباء”.