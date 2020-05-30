العراق رسميا يفرض حظرا شاملا للتجوال لمدة اسبوع واحد

( المستقلة)…. قرر العراق رسميا فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع واحد ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 31 آيار.

وقال رئيس هيأة المنافذ الحدودية وعضو لجنة الصحة والسلامة الوطنية لمكافحة كورونا عمر الوائلي في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم السبت إن “اللجنة عقدت اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة لجنة خلية الأزمة البرلمانية واتخذت جملة من المقررات منها تمديد حظر التجوال على عموم العراق لمدة أسبوع واحد ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 31 آيار”.

واضاف الوائلي أنه “تم اتخاذ قرار بإيقاف رحلات الوافدين العراقيين اسبوع واحد لغرض إعادة تهيئة المستلزمات الطبية الضرورية لفحصهم ،وان هنالك إجراءات رادعة بحق المخالفين لقرار الحظر وبحق التجمعات التي تعتبر من مسببات انتشار الوباء وتصاعد اعداد المصابين به”.

وعقدت اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة النيابية، اليوم السبت، اجتماعاً مشتركاً برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ( النهاية)