العراق : ديوان الوقف السني يعلن الأحد أول أيام العيد

( المستقلة).. أعلن ديوان الوقف السني في العراق أن يوم غد السبت، هو المتمم لشهر رمضان، ليكون الأحد أول ايام عيدالفطر.

وقال رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش خلال مؤتمر صحفي أعقب مجلس رؤية اقامه الوقف لرؤية هلال شهرشوال إنه “لم تثبت رؤية الهلال هذا اليوم وبذلك يكون يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك، على أن يكون يومالأحد المقبل هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك“.

وتعذرت رؤية هلال شوال في السعودية والإمارات، وبذلك يكون يوم غد السبت المكمل لشهر رمضان وعيد الفطر يومالأحد. وفقا لما تناقلته وسائل إعلام خليجية.

وأعلنت الإمارات أن يوم غد هو المتمم لشهر رمضان، والأحد هو أول أيام عيد الفطر.

كذلك تعذرت رؤية هلال شهر شوال في السعودية ليكون يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان . ( النهاية)