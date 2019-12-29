العراق خسر ١٠٠ الف برميل من إنتاجه بسبب غلق أكبر حقل في ذي قار

(المستقلة)… قالت شركة نفط ذي قار اليوم الاحد ان العراق خسر ١٠٠ الف برميل نفطي من إنتاجه بسبب غلق أكبر حقل نفطي في ذي قار من قبل محتجين قريبين من الحقل النفطي.

وقالت الشركة في بيان لها، ان “الحقل اغلق اباره ومحطات عزل الغاز فجر يوم السبت ٢٨ كانون الأول ٢٠١٩ بعد عجز الحكومة المحلية من توفير الحماية لكادر الحقل الذي تعرض للضغوط الكبيرة وقطع الطرق المؤدية للحقل من قبل عشائر تقطن بالقرب من الحقل اضافة لخرجين من أبناء ناحية البطحاء القريبة من منه”.

واضاف البيان أن “الحقل يجهز محطة كبيرة للغاز افتتحت مؤخراً لتزويد محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز في المحافظة”. (النهاية)