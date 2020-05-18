العراق : حصيلة يومية كبيرة اخرى باصابات كورونا 4 وفيات و150 اصابة

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة). اليوم الاثنين انه تم فحص ( ٣٥٢٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٥٣٢٢١).

واضافت انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٥٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٤٥

بغداد/ الكرخ: ٤٥

مدينة الطب: ٣٠

البصرة: ٧

النجف: ٣

واسط: ٣

كربلاء: ٢

المثنى: ٣

ديالى: ٢

نينوى: ١

السليمانية: ٩

– الشفاء: ٩٢ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٤٨

بغداد / الكرخ: ١٩

مدينة الطب: ٤

البصرة: ٢٠

صلاح الدين: ١

الوفيات : ٤ حالات موزعة كالتالي:

حالة في بغداد/ الرصافة

حالة في بغداد/ الكرخ

حالتين في مدينة الطب

مجموع الإصابات : ٣٥٥٤

مجموع حالات الشفاء: ٢٣١٠

الراقدين الكلي: ١١١٧

مجموع الوفيات: ١٢٧