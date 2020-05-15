العراق : حالتا وفاة و50 إصابة جديدة بكورونا

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الجمعة انه تم فحص (٢٩٢١) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٣٤٩٤).

– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٥٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٧

بغداد/ الكرخ: ١٠

مدينة الطب: ١٤

البصرة: ١٣

ميسان: ١

السليمانية: ٥

– الشفاء: ٦١ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٣

بغداد / الكرخ: ٢

مدينة الطب: ٦

البصرة: ٢٤

بابل : ٤

كركوك: ٥

المثنى: ٥

اربيل: ٢

– الوفيات : حالتين في بغداد/ الرصافة

مجموع الإصابات : ٣١٩٣

مجموع حالات الشفاء: ٢٠٨٩

الراقدين الكلي: ٩٨٧

مجموع الوفيات: ١١٧