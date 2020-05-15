العراق : حالتا وفاة و50 إصابة جديدة بكورونا
( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الجمعة انه تم فحص (٢٩٢١) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٣٤٩٤).
– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٥٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٧
بغداد/ الكرخ: ١٠
مدينة الطب: ١٤
البصرة: ١٣
ميسان: ١
السليمانية: ٥
– الشفاء: ٦١ حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ١٣
بغداد / الكرخ: ٢
مدينة الطب: ٦
البصرة: ٢٤
بابل : ٤
كركوك: ٥
المثنى: ٥
اربيل: ٢
– الوفيات : حالتين في بغداد/ الرصافة
مجموع الإصابات : ٣١٩٣
مجموع حالات الشفاء: ٢٠٨٩
الراقدين الكلي: ٩٨٧
مجموع الوفيات: ١١٧
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