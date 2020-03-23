العراق تنصح النساء بتجنب الحمل مع انتشار كورونا

المستقلة /وجه مسؤول طبي عراقي ، نصيحة إلى النساء بعدم التفكير بالحمل، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وقال مسؤول صحة الكرخ ببغداد جاسب الحجامي في بيان له، إن “نصيحتي لكل سيدة، بأن لا تفكر بالحمل في هذه الأوقات العصيبة”، مبينا أن “هذه النصيحة تأتي على خلفية معاناة امرأة حامل، مصابة بكورونا، ومعاناة الأطباء معها، في مشفى الفرات ببغداد”.

وأضاف مخاطبا النساء: “رغم عدم توفر معلومات عن تأثير فيروس كورونا على الجنين، لكن من المؤكد أن إصابتك بهذا الفيروس، وأنت لست حاملا أفضل بكثير من كونك حاملا”، موضحا أن “الفحوصات الشعاعية التي قد تجرى أثناء المرض بكورونا لها تأثير سيء على الجنين، وكذلك بعض أدوية المرض لها أعراض جانبية على الجنين كذلك”.

وكانت الصين شهدت إصابة مولود بعدوى “كورونا” بعد 36 ساعة فقط من ولادته؛ ما دفع فريقا بحثيا بمستشفى تشونغنان التابع لجامعة ووهان إلى إجراء أول دراسة من نوعها، منذ بدء ظهور الفيروس في الصين، ديسمبر/كانون الأول الماضي، لبحث إمكانية انتقال الفيروس من الأم إلى جنينها.

الدراسة التي نشرتها دورية “ذا لانسيت” (The Lancet)، انتهت بشكل مبدئي إلى أن “كورونا” لا ينتقل من الأم المصابة بالفيروس إلى جنينها عبر المشيمة خلال الثلث الأخير من الحمل.