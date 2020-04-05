العراق: تسجيل 5 وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 5 وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة.
وقالت الوزارة في بيان له تلقته ( المستقلة).. اليوم الأحد إن ” مختبراتها سجلت ٨٣ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة”. كالتالي:-
– بغداد/ كرخ: ٢
– بغداد/ رصافة: ٢١
– مدينة الطب: ٤
-البصرة : ١٠
– النجف: ٦
– السليمانية: ١
– أربيل: ١٨
– ديالى : ٥
– المثنى: ٦
– بابل: ١
– كربلاء: ٤
– كركوك: ٤
– ذي قار : ١
أما بشأن الوفيات، قالت الوزارة إنها سجلت ٥ وفيات جديدة، حالتان في الرصافة، وحالة في النجف، وحالة في السليمانية، وحالة في ديالى.
وأضافت أنه تم تسجيل ٢٠ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-
– النجف: ٥
– الرصافة: ٢
– كربلاء: ٨
– بصرة : ٢
– ديالى: ١
– مثنى: ١
– بابل: ١
وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات وصل إلى ٩٦١، والوفيات ٦١، وحالات الشفاء ٢٧٩.( النهاية)
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