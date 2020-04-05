العراق: تسجيل 5 وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 5 وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان له تلقته ( المستقلة).. اليوم الأحد إن ” مختبراتها سجلت ٨٣ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة”. كالتالي:-

– بغداد/ كرخ: ٢

– بغداد/ رصافة: ٢١

– مدينة الطب: ٤

-البصرة : ١٠

– النجف: ٦

– السليمانية: ١

– أربيل: ١٨

– ديالى : ٥

– المثنى: ٦

– بابل: ١

– كربلاء: ٤

– كركوك: ٤

– ذي قار : ١

أما بشأن الوفيات، قالت الوزارة إنها سجلت ٥ وفيات جديدة، حالتان في الرصافة، وحالة في النجف، وحالة في السليمانية، وحالة في ديالى.

وأضافت أنه تم تسجيل ٢٠ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-

– النجف: ٥

– الرصافة: ٢

– كربلاء: ٨

– بصرة : ٢

– ديالى: ١

– مثنى: ١

– بابل: ١

وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات وصل إلى ٩٦١، والوفيات ٦١، وحالات الشفاء ٢٧٩.( النهاية)