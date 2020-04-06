العراق : تسجيل ثلاث وفيات و70 جديدة بكورونا ليتخطى بذلك حاجز الألف إصابة
( المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل ثلاث وفيات و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتخطى العراق بذلك حاجز الالف إصابة بالمجمل.
وقال بيان للوزارة وتلقته ( المستقلة) اليوم الاثنين ، أن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت ٧٠ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:-
– بغداد/ كرخ: ١
– مدينة الطب: ٣
-البصرة : ٩
– النجف: ٤
– السليمانية: ٣
– أربيل: ٤١
– كربلاء: ٢
– ذي قار : ٧
واضافت الوزارة إنها سجلت 3 وفيات جديدة، حالتان في البصرة، وحالة واحدة في بغداد/ الرصافة)
وبينت الوزارة أنه “تم تسجيل ٦٥حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-
– النجف: ٢٦
– الرصافة: ١٢
– بصرة : ١٠
– واسط: ٣
– السليمانية: ١١
– اربيل؛ ٢
– دهوك : ١
واشارت الوزارة إلى أن “مجموع الإصابات بلغ ١٠٣١، والوفيات ٦٤، وحالات الشفاء ٣٤٤ حالة”.( النهاية)
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