العراق : تسجيل ثلاث وفيات و70 جديدة بكورونا ليتخطى بذلك حاجز الألف إصابة

( المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل ثلاث وفيات و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتخطى العراق بذلك حاجز الالف إصابة بالمجمل.

وقال بيان للوزارة وتلقته ( المستقلة) اليوم الاثنين ، أن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت ٧٠ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:-

– بغداد/ كرخ: ١

– مدينة الطب: ٣

-البصرة : ٩

– النجف: ٤

– السليمانية: ٣

– أربيل: ٤١

– كربلاء: ٢

– ذي قار : ٧

واضافت الوزارة إنها سجلت 3 وفيات جديدة، حالتان في البصرة، وحالة واحدة في بغداد/ الرصافة)

وبينت الوزارة أنه “تم تسجيل ٦٥حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-

– النجف: ٢٦

– الرصافة: ١٢

– بصرة : ١٠

– واسط: ٣

– السليمانية: ١١

– اربيل؛ ٢

– دهوك : ١

واشارت الوزارة إلى أن “مجموع الإصابات بلغ ١٠٣١، والوفيات ٦٤، وحالات الشفاء ٣٤٤ حالة”.( النهاية)