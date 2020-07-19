العراق بين الخمسة الاوائل بشراء المنازل في إسطنبول

المستقلة… سجّلت مبيعاتُ المنازل للأجانب في تركيا 14262 منزلًا في الفترة ما بين كانون الثاني وحزيران هذا العام، في حين كانت 19952 منزلًا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت إسطنبول الوجهة الأولى للأجانب حيث بلغت مبيعاتُ المنازل فيها 6902 منزلًا، لتتبعها أنطاليا مع 2708 منزلًا والعاصمة أنقرة مع 964 منزلًا.

وتصدّر المواطنون الإيرانيون مشتري العقارات التركية مع 2628 منزلًا، كما كان العراقيون والصينيون والاذريون والروس من الخمسة الأوائل.

واشترى الأجانب حوالي 1664 منزلًا، مسجلين انخفاضًا عن العام الماضي بعد أن كانت المبيعاتُ 2689 منزلًا.