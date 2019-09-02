العراق بصدد تقديم مقترح ﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ للنازحين اﻟﻌﺮب ضمن ﺟﺪول اﻋﻤﺎل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

(المستقلة) … اﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﻬﺠﺮة المهجرين ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻬﺎء ﻣﻮﺳﻰ، ان اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﻘﺪم ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ للنازحين اﻟﻌﺮب وﻻ ﺳﻴﻤﺎ العراقيين ﺿﻤﻦ ﺟﺪول اﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ المستوى اﻟﻮزاري ﻓﻲ دورﺗﻪ الـ152.

ونقلت صحيفة الصباح عن ﻣﻮﺳﻰ قوله إن “اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﻘﺪم ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ للنازحين اﻟﻌﺮب وﻻ ﺳﻴﻤﺎ العراقيين ﺿﻤﻦ ﺟﺪول اﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ المستوى اﻟﻮزاري ﻓﻲ دورﺗﻪ 152 اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ اﻻﺳﺒﻮع المقبل ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺮاق”.

واضاف ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻋﺪدا ﻣﻦ المسؤولين ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ان “ﺳﺒﺐ وﺟﻮدﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻫﻮ ﻻﻳﺠﺎد اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﻗﺮار ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻷن الملايين ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻧﺎزﺣﻮن وﻣﻬﺠﺮون وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻮن ﻟﻬﻢ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع النازحين اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻮا دﻳﺎرﻫﻢ اﺛﺮ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻐﺎﺷﻢ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻧﺰح ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟ 4 ملايين ﺷﺨﺺ، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺟﻮد نازحين ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﺮاﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻤﻦ وﺳﻮرﻳﺎ”.