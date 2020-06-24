العراق : الايرادات مليارين و(136) مليونا و (83) الف دولار من بيع النفط لشهر

(المستقلة)… اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر ايار الماضي .

وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليوناً و(585) الف و(283) برميل ، بإيرادات بلغت مليارين و(136 ) مليونا و (83) الف دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان اليوم ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (96) مليونا و(39) الفا و (852) برميلا ، بإيرادات بلغت مليارين و(60 ) مليونا و (23) الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) ملايين و(545) الفا و(431) برميلا ، بايرادات بلغت (76) مليونا و(59) الفا و(290) دولارا.

واوضح جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (21,45) دولاراً.

واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (32) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي. (النهاية)