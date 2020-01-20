العراق … الانواء الجوية: امطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

المستقلة … أعلنت هيئة الانواء الجوية اليوم الاثنين، عن توقعاتها بسقوط الامطار الرعدية مع انخفاض في درجات الحرار تشهدها مناطق مختلفة من البلاد.

و قالت الهيئة في بيان نشرته اليوم، أن ” الطقس سيكون في المنطقة الوسطى ليوم غد الثلاثاء غائم جزئي واحياناً غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في اماكن متعددة منها تكون رعدية احيانا، درجات الحرارة تنخفض قليلا”.

اما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط أمطار في اماكن متفرقة منها كما تتساقط الثلوج في الاقسام الجبلية فيها، وتشهد المناطق الجنوبية طقساً صحو الى غائم جزئي يتحول تدريجيا الى غائم بعد الظهر مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في اماكن متعددة منها تكون رعدية احيانا.