العراق الأول عربيا بعدد وفيات كورونا

احتل العراق المرتبة الأولى عربيا بعدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا والتي تقترب من 5000 وفاة.

وأظهرت الإحصائيات العربية بالوفيات الناجمة عن وباء كورونا، أن العراق قفز الى المرتبة الأولى، إذ وصلت حتى اليوم الى 4934، متجاوزة مصر التي تأتي بفارق بسيط بعدها.

ويتراوح عدد الوفيات اليومية بالعراق الناجمة عن إصابات وباء كورونا خلال الشهرين الماضيين بين 66- 100 حالة. وكانت آخر إحصائية بالعراق اليوم الاثنين أظهرت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 66 وفاة و2225 حالة شفاء 2735 .