العراق : اعلى معدل وفيات يومية 53 حالة و1180 اصابة جديدة بكورونا

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق ، بتسجيل 53 حالة وفاة و1180 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

واضافت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم السبت انه تم فحص (١٠٣٢٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٥٩٩٥٠)

واوضحت الوزارة انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١١٨٠) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ١٤٢

بغداد / الكرخ ٢٤٦

مدينة الطب ١٠٩

النجف الأشرف ٤٩

االسليمانية ٨٢

أربيل ٢٠

دهوك ١٤

كربلاء ٤٣

كركوك ٤٧

ديالى ٣٩

واسط ١٣٨

البصرة ٣٨

ميسان ١٠٢

الديوانية ٢٤

ذي قار ٦٨

نينوى ٣

صلاح الدين ١٦

– الشفاء: ٦٤٧ حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة ٢٧٢

بغداد الكرخ ٧٦

مدينة الطب ٤٣

النجف ١٢

اربيل. ٣٠

دهوك ٦

كركوك ٣٥

كربلاء ٤٩

البصرة ١٥

ميسان ١٥

ذي قار ٥٤

الانبار: ٥

المثنى ٣٠

نينوى ٥

– الوفيات ٥٣ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ١٦

بغداد الكرخ ٧

مدينة الطب ٦

السليمانية ٣

كربلاء. ١

ديالى ٤

البصرة ٢

واسط. ٣

ميسان ٣

بابل ٣

ذي قار ٢

الأنبار ٢

المثنى ١

مجموع الأصابات : ١٨٩٥٠

مجموع حالات الشفاء : ٧٥١٥

الراقدين الكلي: ١٠٨٨٦

الراقدين في العناية المركزة: ١١٣

مجموع الوفيات: ٥٤٩