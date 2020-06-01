العراق : ارتفاع إيرادات النفط رغم تراجع الصادرات في أيار

( المستقلة)… كشف أرقام وزارة النفط العراقية تراجع صادرات الخام لشهر أيار الماضي إلي 3.212 مليون برميل يومياً من 3.438 مليون برميل يوماً في نيسان.

بينما ارتفعت الإيرادات إلى نحو ملياري دولار في أيار من نحو 1.5 في نيسان إثر استعادة الأسعار جزءاً من عافيتها عقب انهيارها في الأشهر السابقة بفعل أزمة جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين إنه “بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” لشهر أيار، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليونا (585) الفا و( 283 ) برميلا، بايرادات بلغت اكثر من (2) مليار و(91) مليونا و(811 ) الف دولار.

وأضاف أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (96) مليونا و( 39 ) الفا و (852) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 545) الفا و( 431 ) برميلا .

واشار جهاد إلى ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 3 ) ملايين و( 212) الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة ( 3 ) ملايين و( 98 ) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي ( 114 ) الف برميل.

وأردف جهاد أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 21.005 ) دولارا .( النهاية)