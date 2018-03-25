العراق : آخر تطورات الطقس والغبار وتوقعات بهطول أمطار في بعض المدن

(المستقلة) … ذكر المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، الأحد، أن جوا عاصفا وموجات غبار تؤثر منذ ليلة أمس، على مناطق عديدة من مدن الوسط ومنها العاصمة بغداد وكذلك اجزاء من المناطق الشمالية، فيما توقع بهطول أمطار في عدد من المحافظات العراقية.

وقال عطيه، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” اليوم (25 آذار 2018)، تابعته (المستقلة)، إنه وحسب التوقعات فأن موجة الغبار ستخف شدتها قبل الظهر، لتنزاح تدريجيا بعد الظهر لكن الغبار يستمر عالقا في الاجواء وتستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي .

وأضاف أنه بالنسبة لمدينة البصرة وباقي مدن الجنوب فستتأثر لاحقا بغبار ليس كثيفا.

واوضح أن فرص الامطار اليوم ستكون في اربيل والسليمانية وكركوك وجنوب الموصل وشرق دهوك ومناطق متفرقة من العاصمة بغداد وكربلاء ومدينة الانبار.

اما بالنسبة لحركة الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة نشطة احيانا خصوصا في كربلاء ومناطق متفرقة من الانبار والنجف والعاصمة بغداد، عدا (البصرة وميسان وواسط وذي قار) تكون جنوبية شرقية يصحبها نشاط في واسط وميسان وذي قار، وتبدي تتحول خلال ساعات المساء الى شمالية غربية نشطة في واسط اولا ثم الناصرية .

وبالنسبة لمدينتي البصرة و ميسان تستمر الرياح جنوبية شرقية او ساكنة أحيانا ولهذا السبب موجات الغبار تشملهم بصورة اخف ..

وختم عطيه بالقول إن مطار بغداد لم يغلق والرحلات مستمرة حتى الان .