بالصور..العراقيون في النمسا يتظاهرون تضامنا مع شباب الجنوب

(المستقلة)/ مهند البديري –فيينا/.. تجمع العشرات من العراقيين،عصر اليوم، للتظاهر امام السفارة العراقية في العاصمة النمساوية فيينا، تأييدا وتضامنا مع المتظاهرين في محافظات العراق الجنوبية.

وذكرت مصادر ان العراقيين في معظم بلدان اوربا قرروا الخروج بمظاهرات لمساندة أبناء وطنهم الام ،لاسيما بعد تعرض المتظاهرين للاعتقال والملاحقة من قبل الجهات الامنية.

واستقبل القنصل العراقي وموظفو السفارة المتظاهرين للأستماع لمطالبهم التي تضمنت إلغاء الأحزاب، وأحترام كرامة الانسان العراقي، وتوفير خدمات تليق به كمواطن يعيش في أغنى بلد في الشرق الأوسط، واصفين ذلك بأنها طلبات بسيطة أصبح المواطن يحلم بها كونه مازال يعانى رغم سقوط النظام السابق منذ ١٥عاما.

يذكر ان المظاهرات كانت سلمية “جدا”، وضمت خليط متجانس من اطياف العراق ، كما شارك معهم عدد من المواطنين النمساويين الذين ساندوا التظاهرة، اضافة الى عدد من الاشقاء العرب السوريين .