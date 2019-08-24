العراقيون الأقل عددا بين العاملين في مصفى النفط الكوري بكربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … كشفت عضو في مجلس محافظة كربلاء، ان عدد العاملين في مصفى كربلاء النفطي يبلغ 18468 ، منهم 13654 ينتمون لخمس دول أجنبية، مؤكدة إن ابناء المحافظة والعراقيين هم الاقل عددا بين العاملين في المصفى “.

وقالت بشرى حسن عاشور في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم السبت ، إن “الكوريين العاملين في مصفى كربلاء يبلغ عددهم 757 عاملا ، اما الاجانب من (الصين، والهند، والبنغال ، وباكستان)، فيبلغ عددهم 12897 عاملا “.

وأضافت أما العراقيين فتبلغ أعدادهم في المصفى 4814 عاملا ، وبينهم نسبة قليلة من ابناء المحافظة”.

يذكر إن مجلس الوزراء قرر، في (7 كانون الثاني 2014) إحالة تنفيذ مشروع مصفى كربلاء على ائتلاف شركات كورية بكلفة تزيد عن ستة مليارات دولار، وبمدة تنفيذ تبلغ 54 شهرا .