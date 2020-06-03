العراقية هدى قطان تتبرع بـ 500 ألف دولار لمكافحة العنصرية بأمريكا

وكتبت هدى “حان وقت التغيير”.

وأضافت “نحن في هدى بيوتي نقف ضد العنصرية اليوم ودائما، تضامناً مع مجتمع السود وحركة حياة السود، ونوقف المحتوى مؤقتًا”. وتابعت “حان الوقت للاستماع والتعلم والتفكير. نحن ننضم إلى الكفاح ضد العنصرية النظامية وسنتبرع بـ 500.000 دولار أمريكي للجمعية الوطنية للنهوض بالملونين”. وأكدت استضافتها برنامج “BLACKOUT” عبر جميع قنوات شركة التجميل الخاصة بها، وقالت: “نستخدم مكبر الصوت لدينا للاحتفال بالأصوات السوداء ومشاركة الموارد التعليمية والمحتوى، مع الاستمرار في المساهمة بطرق ذات معنى لدعم المجتمع الأسود ورفع مستواه.”

وتوفي جورج فلويد (46 عاما)، يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه. منذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.