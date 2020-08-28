العدل كروب تستعد لعرض “كوكو شانيل” تلفزيونيا

المستقلة..كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن مفاجأت جديدة لأعمال عدد كبير من النجوم مع شركة “العدل جروب”.

وقال مدحت العدل في مداخلة هاتفية مع “ET بالعربي” أن مسرحية “كوكو شانيل” للنجمة شريهان تم تصويرها بالكامل وسيتم عرضها تلفزيونياً بعد عرضها على المسرح، ومن المحتمل أن تعرض في إحدى مواسم السعودية الترفيهية.

وأضاف العدل هناك جزء ثاني من مسلسل “100 وش” لنيللي كريم وآسر ياسين ولكن لن يتم عرضه في رمضان المقبل ووضع في خطة رمضان 2022.

وأوضح العدل أن سبب تأجيل “100 وش” هو أن المخرجة كاملة أبو ذكري لا تعمل في موسمين درامين متتالين وتفضل أن تأخذ قسط من الراحة.