العدل تنفي ادعاءات وجود سجناء “فضائيين” وتلاعب في عقود الاطعام

(المستقلة)..نفت وزارة العدل، ما اشيع عن وجود سجناء “فضائيين”، وتلاعب في عقود اطعام النزلاء بدائرة الاصلاح العراقية.

واكدت الوزارة التزامها بالقوانين العراقية النافذة، ومعايير حقوق الانسان الدولية والتي حظيت باشادة منظمات حقوق الانسان الدولية، التي تشرف على اعداد تقارير دورية عن اوضاع النزلاء في سجون الوزارة، وتمتلك قوائم محدثة باسمائهم، اضافة الى وجود شبكة كاميرات تصور على مدار الساعة ممرات وقاعات السجون مرتبطة بمركز سيطرة يربط ادارات السجون بمقر الوزارة.

واضافت الوزارة، ان عملية نقل وتسفير النزلاء تتم باشراف ومتابعة مباشرة من الجهات الامنية العليا في بغداد والمحافظات، وبمشاركة دوريات من وزارة الداخلية لتأمين عملية نقلهم من المحاكم والى السجون، الامر الذي يحد بشكل نهائي من امكانية خروج النزلاء من السجون، او حدوث اي تلاعب في هذا المجال.

ودعت الوزارة، جميع الجهات الى اعتماد الموضوعية وتقديم الوثائق والادلة التي تثبت صحة ادعاءاتها، مشيرة الى ان ابواب الوزارة مفتوحة امام الجهات الرقابية الحكومية والانسانية للتثبت من دقة المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام مؤخرا.

يشار الى ان رئيس تحالف “سائرون” في ديالي النائب برهان المعموري، اتهم دائرة الإصلاح العراقية، امس الاربعاء، بشبهات فساد تتعلق بوجود “سجناء فضائيين” في السجون العراقية، وشبهات فساد في عقود اطعام السجناء.