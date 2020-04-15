العدل ترسل قوائم المشمولين بالعفو الخاص الى أمانة مجلس الوزراء

(المستقلة).. اعلنت وزارة العدل،اليوم الأربعاء، عن إرسال قوائم المودعين في الأقسام السجنية التابعة للوزارة من المشمولين بالعفو الخاص الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

وقال الوزير ان القوائم شملت اسماء المودعين في دائرة الاصلاح العراقية والبالغ عددهم (٩٥٠) نزيلا مع نسخ من قرارات الحكم الصادرة بحقهم من المحاكم المختصة.

واضاف كما شملت أيضا اسماء النزلاء في دائرة اصلاح الاحداث والبالغ عددهم (٥٧) حدثا مع مراعاة المادة ٦٣/اولا من قانون رعاية الاحداث رقم ٧٦لسنة ١٩٨٣ المعدل والتي نصت على انه لايجوز ان يعلن عن اسم الحدث او عنوانه او اسم مدرسته او تصويره او اي شيءيؤدي الى معرفة هويته.