العدل تتفقد مقبرة تضم رفات مجهولة شمالي بغداد

(المستقلة)..قام فريق قسم الرصد في الدائرة القانونية في وزارة العدل وبالتعاون مع القوات الامنية في ناحية الراشدية شمالي بغداد بزيارة ميدانية لمقبرة يشتبه بها انها من جرائم المجاميع الارهابية في منطقة السوامرة التابعة لناحيةالراشدية.

وبادر فريق الرصد بالذهاب الى المكان المذكور بعد ورود معلومات من قبل اللواء (44) اربعة واربعون التابع الى الفرقة (11) الحادي عشر وجهاز الامن الوطني بوجود مقبرة غير رسمية في المنطقة المذكورة

وبعد الكشف والاطلاع عليها ميدانياً وجمع المعلومات عن المقبرة من المواطنين الساكنين في المناطق المحيطة والقريبة منها والجهات الامنية الماسكة للأرض في ناحية الراشدية، تبين وجود اعمال ارهابية تقع في اوقات مختلفة وخصوصا في وقت الليل فيما تتم عمليات دفن للمتوفين من مختلف الاعمار وجثث الارهابيين بصورة غير شرعية ومنافية للقانون وعدم وجود شواخص وعلامات تعريفية لاغلب القبور الموجودة.

وقدم فريق الرصد الى الجهات المعنية جملة التوصيات بشٱن الاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة هذه الحالة ومعرفة اصل هذه الرفاة.