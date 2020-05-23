العثيمين يدعو إلى التفاؤل والفرح والثقة في الله في عيد الفطر السعيد

(المستقلة)..هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد للعام الهجري 1441، وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يمنّ على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال العثيمين إن فرحة العيد تأتي وسط قلق وظروف صعبة يعيشها العالم الإسلامي والعالم، تسببت بها جائحة كورونا المستجد – كوفيد 19. وتضرع الأمين العام إلى الله عزّ وجل بأن يجعل من هذه المناسبة فرجا يرفع بها الله الغمة عن الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء، ويمنّ على العالم كله بزوال الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

ودعا الناس إلى التفاؤل والفرح مهما كانت الظروف، مؤكدا أن الثقة في الله كبيرة، خاصة مع الجهد العالمي المشترك وتصميم البشرية على هزيمة هذا الوباء.

كما أعرب الأمين العام عن أمانيه بأن يعم السلام والخير والأمن سائر دول المنظمة والعالم أجمع، وأن يتم نبذ العنف والتطرف، ويوضع حد للكراهية ويتوقف الإرهاب وترويع الآمنين.