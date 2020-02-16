العثور على 21 قطعة اثرية شمالي ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية شرطة ذي قار ، الاحد ، عن العثور على 21 قطعة أثرية جنوب غرب قضاء الرفاعي شمال المحافظة .

وقال بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شرطة حماية الآثار والتراث بالتعاون مع مفتشية آثار ذي قار عثرت في قضاء الرفاعي على 21 قطعة اثرية مختلفة الاحجام والاشكال ، تعود الى عصور تاريخية قديمة “.

وذكر البيان ان ” القطع الاثرية عبارة عن جرار فخارية ، واسطوانات صغيرة ، وسلمت الى متحف الناصرية الحضاري الذي بدوره يسلمها الى المتحف الوطني في العاصمة بغداد “.