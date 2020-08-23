(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..عثرت شرطة الاثار والتراث في ذي قار ، اليوم الاحد ، على 18 قطعة اثرية في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة .

وقال بيان صادر عن مديرية شرطة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مدير شرطة حماية الاثار والتراث العميد خالد عويد وحش اجرى جولة تفتيشية بالتعاون مع ممثل مفتشية اثار ذي قار في المواقع الاثارية في قضاء الرفاعي ، اسفرت عن العثور على 18 قطعة اثرية مختلفة الاشكال والاحجام تعود الى عصور تاريخية قديمة “.

واشار الى ” اتخاذ الاجراءات الاصولية بتسليمها الى متحف الناصرية الحضاري والذي سيقوم بتسليم القطع الى المتحف الوطني في بغداد “.