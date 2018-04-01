العثور على 18 حزاما ناسفا و 196 عبوة و30 صاروخا في نينوى

(المستقلة)… اعلنت قيادة العمليات المشتركة الاحد عن العثور على 18 حزاما ناسفا و196 عبوة و30 صاروخا في نينوى.

وقال المتحدث باسم القيادة يحيى رسول في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم ان “قيادة عمليات نينوى نفذت عمليتين امنيتين الأولى في ناحية العياضية اسفرت عن العثور على 18 حزاما ناسفا و10 رمانات محلية الصنع و6 عبوات ناسفة”.

واضاف رسول ان “العملية الثانية نفذت في قرية حلبية خفاجة وأسفرت عن العثور على 190 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع و30 صاروخا من مخلفات عصابات داعش الارهابية”، مشيرا الى انه “تم معالجة تلك المخلفات من قبل مفارز المعالجة دون حادث يذكر”.