العثور على 16 قطعة اثرية في تل جوخا شمالي ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..عثرت شرطة حماية الاثار والتراث في ذي قار على 16 قطعة اثرية في تل جوخا (اوما ) الاثري شمال المحافظة .

وذكر بيان لقيادة شرطة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شرطة حماية الاثار والتراث عثرت على قطع فخارية اثرية مختلفة الاحجام والاشكال في تل جوخا ( اوما ) تعود الى فجر السلالات السومرية , تمثل صور اشخاص , واواني ومغازل ولعب اطفال “.

واشار البيان الى ” تسليم القطع الاثرية الى ادارة متحف الناصرية بمحضر رسمي “.