العثور على مطربة سريلانكية مشهورة ممزقة الجسم

(المستقلة)..عُثر على إحدى أشهر المطربات في سريلانكا، وهي Priyani Jayasinghe البالغة 51 سنة، ممزقة الجسم بطعنات عدة سددها إليها زوجها في منزلهما الكائن ببلدة Panadura القريبة 25 كيلومتراً من العاصمة كولومبو، ووجهت التهمة لزوجها Rasika Eden Prabath الذي اختفى من المنزل، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية ودولية، نقلاً عن الشرطة التي بدأت تطارد الزوج لاعتقاله.

وأشار التحقيق الأولي بمقتل برياني جاياسينغ، إلى أن زوجها انقضّ عليها بضرب مبرح، ثم طعنها وأمعن في تمزيق جسمها بمقص منزلي، وحين علم بسماع الجيران لجلبة خلافه العائلي مع زوجته “تركها تنزف وغادر مسرعاً”.

وعندما وصلت دورية من الشرطة إلى المنزل، ووجدتها تنازع الموت، فنقلوها إلى مستشفى قريب، إلا أنها لم تقوَ على إصاباتها فلفظت فيه آخر أنفاسها.