العثور على كابتن فيورنتينا ميتا في أحد الفنادق

(المستقلة)..أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، الأحد 4 مارس/آذار 2018، أن قائده دافيدي أستوري، البالغ من العمر 31، وجد ميتاً في أحد الفنادق.

وقال النادي في بيان له: “إن فيورنتينا اهتزت بشدة، وأجبرت على الإعلان عن وفاة قائدها دافيدي أستوري”، بحسب ما نشرته صحيفة ميرور البريطاني.

وجاء في البيان أيضا “وبسبب حساسية هذا الوضع المأساوي وفوق كل شيء احتراما لأسرته فإننا نناشد الجميع مراعاة حساسية الموقف”.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن زملاء أستوري حاولوا إيقاظ اللاعب صباح اليوم من نومه لكنهم فوجئوا بوفاته في فندق الفريق.

وتلقت جماهير فريق فيورنتينا والدوري الإيطالي صدمة كبرى بعد وفاة أستوري، حيث كان الفريق يستعد لمباراة أودينيزي، ضمن الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

ولم يكشف فيورنتينا حتى الآن عن أسباب وفاة اللاعب، والذي رزق بأول طفل له قبل أسبوعين.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان عبر تويتر إنها قررت تأجيل جميع مباريات الدوري الإيطالي المقررة اليوم الأحد بسبب وفاة أستوري.

وبدأ أستوري حياته المهنية في ميلان، ويتمتع بخبرة 12 عاماً في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ويحمل 14 لقباً.

وفي عام 2014 انضم إلى روما على سبيل الإعارة، قبل انضمامه إلى فيورنتينا في العام التالي.

وتم تعيينه كابتن لفريق فيورنتينا في وقت سابق من هذا الموسم، وقدم 27 مباراة خلال الحملة الحالية، وسجل مرة واحدة.

وكان أستوري قد أجرى مؤخراً محادثات مع النادي بشأن عقد جديد.