العثور على جثة من العصر الحديدي مقيدة اليدين

عثر علماء آثار على هيكل عظمي من العصر الحديدي تبدو يداه مقيدتين، معتقدين أنه قد يكون ضحية جريمة قتل.

وبحسب صحيفة “الغارديان”، يرجع تاريخ الهيكل لنحو 2000 عام، يظهر مستلقيا على بطنه ويلامس وجهه الأرض ويداه مقيدتان.

ووصفت عالمة الآثار الدكتورة ريتشيل وود موت ذلك الرجل بأنه “لغز. تحليل الأمر قد يقود لاكتشاف مروع محتمل بشأن ملابسات مقتله”.

وجاء ذلك ضمن عدد من الاكتشافات التي تعود إلى عصور مختلفة تتراوح بين العصر الحجري الحديث وفترة القرون الوسطى.

ويحتوي الموقع على أدلة لنشاط بشري خلال العصرين البرونزي والحديدي، بما في ذلك مبنى دائري وحظائر للحيوانات.