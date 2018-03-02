العثور على اربع قطع أثرية تعود لسلالة لكش شمالي ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..عثرت شرطة حماية الآثار والتراث على اربع قطع اثرية فخارية مختلفة الاحجام والاشكال , في موقع تل الهباء الاثري الواقع بين مدينة الدواية وقضاء الشطرة شمالي ذي قار .

وقال بيان لقيادة شرطة المحافظة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ” من ضمن القطع التي عثر عليها ختم اسطواني مرسوم عليه نقش لشخصية او ملك يعود الى فجر السلالات السومرية سلالة لكش , ويعد ذو قيمة حضارية نادرة وفريد من نوعه وفق تقييم لجنة فنية عرض عليها ” .

واشار البيان الى” تسليم القطع الاثرية الى متحف الناصرية بمحضر رسمي “.

وذكر البيان ان ” موقع تل الهباء الاثري يعد اكبر موقع اثري في جنوب العراق وفي الشرق الادنى , الذي يمثل مملكة لكش الواقعة بين مدينة الدواية والشطرة , ويمتد محيطه الى 25 الف كيلو متر مربع , وحسب راي علماء اثار عالميين هو اكبر موقع اثري في الشرق الاوسط ” .