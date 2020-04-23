العتبة العباسية  تنشيء مستشفى الحياة الثالث في طوريج

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت محافظة كربلاء، مساء الخميس ، إن ” العتبة العباسية قامت بإنشاء مستشفى الحياة الثالث في مستشفى قضاء الهندية ( طوريج ) العام 30 كم شرقي المحافظة .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب هامش زيارته مع الامين العام للعتبة العباسية محمد الاشيقر ، إن “العتبة العباسية قامت بإنشاء مستشفى الحياة الثالث ضمن جزء مستشفى الهندية العام والذي يقدم خدماته العلاجية الى مصابي فايروس كورونا وبواقع 35 سرير”.

وأضاف إن “هذا المستشفى سيقدم خدماته العلاجية والصحية بعد كورونا ، لكافة المواطنين “.