العتبة العباسية تخصص مجمع تابع لها للحجر الصحي

(المستقلة) / علي النصر الله / ..أعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء الاثنين ، عن افتتاح قاعات للحجر الصحي في مجمع العلقمي الخدمي التابع للعتبة العباسية المقدسة توسم بـ (دار الشفاء) ، والذي تخصص للاشخاص الملامسين للمصابين وبالأخص عوائل المصابين ، كإجراء احترازي للحد من انتشار فايروس كورونا “.

وقال مدير المكتب الإعلامي لدائرة صحة المحافظة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) تم “الاتفاق بين الجانبين خلال اجتماع على تهيئة قاعات يتم استخدامها للحجر الصحي للمصابين بعدوى فايروس كورونا ، أو من لامس أحد المصابين وبالتركيز على العوائل وأفرادها ” .

وأضاف ” تمخض الاجتماع عن الشروع بالأعمال الأولية لتهيئة هذه القاعات وما تحتاجه من مستلزمات طبية ووقائية ضرورية تكفل تحقيق الأهداف المرجوة منها ، وبما يسهم في الحد من انتشار هذا الوباء بالإضافة الى تحديد الفريق الذي سيتكفل بإدارة هذه القاعات ” .

يذكر أن اللجنة التي ستتكفل بتهيئة القاعات تتألف من دائرة صحة كربلاء ، وشعبة الشؤون الطبية وقسم الصيانة الهندسية وقسم الإعلام في العتبة العباسية المقدسة ، وإدارة مجمع العلقمي والجهات ذات العلاقة .