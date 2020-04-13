العتبة الحسينية تقررعدم استيفاء بدلات الايجار لشاغلي عقاراتها

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قررت الامانة العامة للعتبة الحسينية ،عدم استيفاء بدلات الايجار من شاغليها للعقارات التابعة لها لشهري اذار ونيسان 2020 “.

وذكر معاون الامين العام عبد الواحد البير في بيان صحافي ورد الى ( المستقلة ) مساء الاثنين ، إن “العتبة الحسينية قررت عدم استيفاء بدلات الايجار من شاغليها للعقارات التابعة لها لشهري اذار ونيسان 2020 “.

وأوضح البيان، ان ذلك بسبب “حضر التجوال والوضع الصحي العام الذي يمر به العراق وكربلاء “.